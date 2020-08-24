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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: إشادة المنظمة العالمية بضوابط عودة السياحة دعاية لمصر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:28 م
النائب عمرو صدقي،
النائب عمرو صدقي،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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اعتبرت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إشادة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشيفيلي، بجدية التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحية إلى مصر، والتزام الفنادق بتطبيق هذه الإجراءات بصورة سليمة بأنها أكبر دعاية وترويج للسياحة المصرية لجذب السياحة العالمية لمصر، حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وقال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحسنت صنعا بالبدء فى استعادة السياحة العالمية إلى محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، مشيدا بخطط وسياسات وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونجاحها وبشهادة سياح العالم الذين قاموا بزيارة شرم الشيخ، والغردقة، بالالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، التحية للطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، الذى كان يتابع بنفسه في جولات متعددة للمطارات المصرية الاستعدادات الخاصة باتخاذ كل التدابير الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو ما كان أيضا محل إشادة وتقدير من سياح العالم، وطالب النائب، بتعميم نجاح تجربة عودة السياحة إلى محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، وإنجاح التجربة على بقية المحافظات التى سوف تبدأ أوائل الشهر المقبل فى استعادة السياحة العالمية خاصة إلى محافظتى الأقصر، وأسوان.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، كان قد تفقد تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة، في الفندق الذي يقيم به بالغردقة، قبل البدء بجولة بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الحالية للأمين العام للمنظمة في مصر، بناء على الدعوة الرسمية التي تلقاها من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، حيث تعتبر هذه هى أول زيارة للأمين العام للمنظمة خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا المستجد؛ واستئناف السفر والطيران في إسبانيا. 

وتفقد وزير السياحة والآثار والأمين العام للمنظمة، الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق منذ الدخول وإجراءات تطهير الأمتعة، وقياس درجات حرارة الضيوف، وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين، ومنطقة المطاعم والمطابخ، والبرجولات، وحمامات السباحة، والممرات الداخلية، والممشى الخارجي، ومنطقة الشاطئ.

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