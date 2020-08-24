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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"إنجازات ترامب".. تفاصيل خطاب بومبيو اليوم من القدس

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:19 ص
ترامب
ترامب
سارة شريف
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وصلت فجر اليوم في مطار "بن جوريون" بتل أبيب، طائرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قادمة من واشنطن في جولة شرق أوسطية يستهلها بزيارة الى إسرائيل وتشمل البحرين والإمارات والسودان، حيث يناقش مع المسئولين في هذه البلاد مسألة تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يتشاور "بومبيو" ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خصوصاً حول الملف الإيراني و"تعميق" العلاقات بين إسرائيل وبقية دول الشرق الأوسط، كما أكد المتحدث باسمه في واشنطن، من المقرر أن يلتقي "بومبيو" أيضاً نظيره الإسرائيلي جبي أشكنازي ووزير الدفاع بيني جانتس.

وبعد إسرائيل، يتوجه "بومبيو" إلى الخرطوم للبحث في العلاقات الإسرائيلية السودانية، ثم ينتقل إلى البحرين والإمارات، وفق المتحدث باسمه.

وقال مصدر مطلع، لوسائل الإعلام الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيلقي خطابًا مسجلًا من القدس، لإلقاء الضوء على إنجازات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملف السياسة الخارجية، مشيرًا إلى أن الكلمة المسجلة ستعرض في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وأوضح المصدر المطلع، أن خطاب وزير الخارجية مايك بومبيو سيستغرق 4 دقائق، وسوف يسلط الضوء على الموقف من الصين، والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق باتفاق السلام الأخير بين إسرائيل والإمارات، وتعزيز حلف شمال الأطلسي، والسعي إلى حلول دبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالشرق الأوسط من خطاب بومبيو، قال المصدر إن بومبيو سيلقي الضوء على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، بالإضافة إلى الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

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