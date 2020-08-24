الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:21 ص
أ ش أطباعة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 10 فلسطينيين من الضفة الغربية، غالبيتهم من طولكرم.
وذكر نادي الأسير- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من طولكرم، واثنين من بيت لحم، واثنين من مخيم الجلزون وبلدة دير نظام في رام الله، وآخر من مخيم العروب شمال الخليل.
وذكر نادي الأسير- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من طولكرم، واثنين من بيت لحم، واثنين من مخيم الجلزون وبلدة دير نظام في رام الله، وآخر من مخيم العروب شمال الخليل.