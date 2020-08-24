تنزانيا: الاقتصاد ينمو بنسبة 5.7% خلال الربع الأول من 2020

أكد المكتب الوطني للإحصاء في تنزانيا، أن اقتصاد البلاد سجل نموا بنسبة 5.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم توقعات الاقتصاديين السلبية بعد تفشي جائحة فيروس كورونا في دول العالم.وذكر المكتب الوطني للإحصاء- في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني- أن نمو هذا العام ما زال أبطأ من معدل النمو المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 6.3%.وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الثابتة حقق نموا، حيث بلغ 31.6 تريليون شلن (الدولار= 2320 شلن) خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، مقارنة بـ29.9 تريليون شلن في الفترة ذاتها من عام 2019.لكن البروفيسور أونست نجوي، الاقتصادي البارز وكبير المحاضرين في جامعة مزومبي قال: "إن الربع الأول من عام 2020 لا يمكنه الكشف عن الآثار الفعلية لجائحة كورونا".وأشار إلى أن "اقتصاد تنزانيا سيبدأ في التأثر بتداعيات كورونا في الربع الثاني من العام الجاري.. حيث أتوقع المزيد من الانخفاضات في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل أيضا".كانت الحكومة التنزانية قد توقعت الشهر الماضي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.5% في عام 2020، أي أقل من توقعات سابقة بنسبة 6.9% بسبب جائحة كورونا.. كذلك، خفض البنك الدولي توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد التنزاني بشكل تجاوز تصريحات الحكومة بنسبة بلغت 2.5% هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا التي عطلت الأنشطة الاقتصادية في البلاد بشكل كبير.