طرح مشروع حفر 8 آبار زراعية بالوادي الجديد

أعلنت الإدارة المركزية للري والمياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم الإثنين، عن طرح مشروع حفر آبار جوفية استعواضية وتشغيل آبار بالطاقة الشمسية في مركزي الخارجة وباريس.أكد المهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، طرح مشروع حفر 8 آبار جوفية استعواضية زراعية وتركيب 30 كيلومترا مساقي زراعية بتكلفة 64 مليون جنيه، بمركز الخارجة ضمن خطة العام المالي 20202021م.أضاف وكيل وزارة الري بالمحافظة، أنه جاري تشغيل 26 بئرًا جوفيًا بقرى المرحلة الثانية من منطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس بنظام الطاقة الشمسية بدلا من تشغيلها بالسولار والديزل لتوفير نظام الطاقة الشمسية من المميزات الكثيرة التي يوفرها النظام الشمسي.ومن أهم وأبرز المميزات أن الصيانة لا تبدأ إلا بعد 25 سنة تشغيل لضمانها الطويل بعد التركيب، وهناك مميزات أخرى فنية منها الحفاظ على طلمبات الأعماق لفترات طويلة، بسبب نظام عمل البئر بالطاقة الشمسية، والذي يمنع في حال توقف عملية الهبوط السريع لعامود المياه بطول البئر وهبوطه بشكل مفاجئ على طلمبة الأعماق.أضاف وكيل الوزارة أن منظومة الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار بمحافظة الوادي الجديد حققت نجاحًا كبيرًا لما تمتاز به المحافظة من نسبة سطوع لأشعة الشمس على مدى العام، بما يُساعد على توفير المصدر الرئيسي لتشغيل الخلايا الشمسية التي تقوم بتوليد الكهرباء التي تحتاجها الآبار، ومن الممكن أن تحقق فائضًا في الإنتاج وهو أحد أنقى مصادر الطاقة المتجددة التي أثبتت فعاليتها بالمحافظة لتكون هي الطاقة المستقبلية التي ستعتمد عليها المحافظة في الحصول على الطاقة الكهربائية.