روسيا: لا قرارات جديدة بشأن استئناف رحلات الطيران الدولية

نفت الأمانة العامة لنائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا اليوم الاثنين، وجود أي قرارات حكومية جديدة بشأن استئناف رحلات الطيران الدولية حتى الآن.وذكرت الأمانة العامة لنائب رئيس الوزراء الروسي - التي ترأس مقر عمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد - أنه "لا توجد قرارات جديدة في الوقت الحالي بشأن استئناف الحركة الجوية الدولية مع الدول الأجنبية".