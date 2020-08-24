روسيا: لا قرارات جديدة بشأن استئناف رحلات الطيران الدولية
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:56 ص
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نفت الأمانة العامة لنائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا اليوم الاثنين، وجود أي قرارات حكومية جديدة بشأن استئناف رحلات الطيران الدولية حتى الآن.
وذكرت الأمانة العامة لنائب رئيس الوزراء الروسي - التي ترأس مقر عمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد - أنه "لا توجد قرارات جديدة في الوقت الحالي بشأن استئناف الحركة الجوية الدولية مع الدول الأجنبية".
وذكرت الأمانة العامة لنائب رئيس الوزراء الروسي - التي ترأس مقر عمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد - أنه "لا توجد قرارات جديدة في الوقت الحالي بشأن استئناف الحركة الجوية الدولية مع الدول الأجنبية".