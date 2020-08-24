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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عاصفتان مداريتان ستضربان ساحل خليج المكسيك الأيام المقبلة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:24 ص
عاصفة
عاصفة
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توقع خبراء الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تتجه عاصفتان مداريتان نحو ساحل خليج المكسيك خلال الأيام المقبلة.

وأشار الخبراء، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إلى إمكانية تحول العاصفتين إلى إعصارين خلال الأيام المقبلة في حادث مناخي نادر.

وقال أحد علماء الغلاف الجوي بجامعة كولورادو الأمريكية إن العاصفتين اللتين أطلق عليهما (ماركو) و(لورا) قد تصلان إلى خليج المكسيك بعد تحولهما إلى إعصارين في منطقة تمتد بين ولايتي تكساس وفلوريدا.

وبحسب أحدث نشرة للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير، فمن المتوقع أن تشتد العاصفة (ماركو) لدى مرورها بقناة يوكاتان إلى جنوب شرق خليج المكسيك، وقد تم رصدها على بعد نحو 168.98 كيلومتر شمال شرق مدينة كوزوميل المكسيكية ومحملة برياح تصل سرعتها إلى 104 كيلومترات.

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