بومبيو يؤكد ضرورة استئناف الحوار الإسرائيلي الفلسطيني

قال مايك بومبيو، وزير خارجية أمريكا، إنه سيؤكد ضرورة استئناف الحوار الإسرائيلي الفلسطيني والتعاون الأوسع بشأن التنمية والتجارة ومكافحة فيروس كورونا.وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وصل صباح اليوم الإثنين، إلى إسرائيل في مستهل جولة في الشرق الأوسط تستمر خمسة أيام.ومن المقرر أن يناقش بومبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النفوذ الإيراني في المنطقة، وسبل تعزيز وتعميق العلاقات بين إسرائيل وباقي دول الشرق الأوسط، موضحة أنه من المقرر أن يلتقي زيارته نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، ووزير الدفاع بيني جانتس.ومن جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن بومبيو- بعد إتمام زيارته- سيتوجه إلى السودان، مضيفة أنه من المتوقع أن يناقش مبادرات السلام في الشرق الأوسط مع المسئولين هناك، على أن يتوجه بعد ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة.