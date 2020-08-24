«الزراعة»: الموافقة على تصدير تقاوى وشتلات 6 محاصيل لـ9 دول

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية، عن أنه تمت الموافقة على تصدير مليوني و182 ألف شتلة فراولة مبردة و2587 طن تقاوي، تضم 6 محاصيل منها تقاوي بطاطس سانتانا وسبونتا وتقاوي برسيم مصري وقرنبيط وتقاوي سورجم وذرة شامية هجن فردية وثلاثية بيضاء وصفراء، وتقاوي كوسة لـ 9 دولة عربية وإفريقية وآسيوية.وقال تقرير رسمي لوزارة الزراعة إنه تم تصدير مليون شتلة فراولة مبردة إلى تونس وتصدير مليون و182 ألف شتلة فراولة مبردة إلى الجزائر، وتصدير 82 طنًا و500 كجم من تقاوي البطاطس من صنفي سانتانا وسبونتا، لسلطنة عمان بالإضافة إلى تصدير ما يقرب من 2 طن تقاوي بروكلي هجين وقرنبيط هجين إلي هولندا.