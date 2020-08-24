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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الصناعات الدوائية» تطالب بتفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:55 ص
ماجد جورج
ماجد جورج
دعاء أبو العزم
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قال ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، إن السوق الإفريقية يمثل نافذة رئيسية لانسياب الصادرات المصرية إلى مختلف أسواق دول القارة السمراء.

وأضاف جورج، خلال لقائه وزيرة التجارة والصناعة لوضع خطة دعم الصادرات إلى أهمية تفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في مجال الدواء بهدف تسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السوداني، خاصة وانها تمثل سوقًا استهلاكيًا كبيرًا ومحورًا لنفاذ الصادرات المصرية لعدد كبير من الدول الإفريقية المحيطة بها.

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