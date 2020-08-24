مصرع طفلة دهستها دراجة بخارية بطريق 15 مايو

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الإثنين، بعدما صدمها سائق يستقل دراجة بخارية أعلى الطريق بمدينة 15 مايو، تم نقل الطفلة إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث من الطريق، وتسيير حركة السيارات.تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بمدينة 15 مايو، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتم القبض على السائق المتورط فى الحادث.صرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفلة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كما استدعت شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.