الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية لحماس جنوب غزة

قصف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أهدفا عسكرية تابعة لحركة حماس جنوب قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة مساء أمس، وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات وطائرات أخرى ودبابات استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحت أرضية تابعة لحركة حماس.وكانت قد أسفرت هذا البالونات عن نشوب ثمانية وعشرين حريقا في جنوب إسرائيل أمس. وكثف الجيش الإسرائيلي قواته في محيط القطاع وعزز من منظومة القبة الحديدية مؤخرًا.وخلال الأسبوع الماضي، كان قد أطلق فلسطينيون 18 قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل، من قطاع غزة، وتم العثور صباح اليوم على عنقود من البالونات الحارقة المنطلقة من قطاع غزة في منطقة مفتوحة قرب مدينة رهط.