«الصناعات الكيماوية»: نستهدف التوسع فى السوق الإفريقى لـ18 دولة

قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن صادرات القطاع بلغت العام الماضى 5.5 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار لأسواق دول القارة الإفريقية وبنسبة 22% من إجمالى صادرات القطاع.وأضاف "أبوالمكارم" خلال لقائه مع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاع الصناعات الكيماوية يستهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل منظومة البعثات والأسابيع التجارية وإنشاء معارض دائمة للمنتجات المصرية بهذه الأسواق.وأضاف أن 3 دول إفريقية تستحوذ على ثلثى الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية وهي كينيا وإثيوبيا ونيجيريا، لافتًا إلى أن القطاع يستهدف تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة صادراته لأسواق 18 دولة إفريقية خلال المرحلة المقبلة.