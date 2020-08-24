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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة لمنع التسريح التعسفي للعاملين بالقطاع السياحي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:51 ص
النائب جون طلعت
النائب جون طلعت
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطلب إحاطة لوزارة السياحة والآثار ووزارة القوى العاملة لمنع التسريح التعسفي لعمال الفنادق والعاملين بالسياحة رغم تحذير وزارة السياحة بسحب تراخيص أي فندق يقوم بتسريح العمالة لديه أو فصلهم تعسفيًا، موضحا أن هناك فنادق خالفت هذه التعليمات وقامت بتسريح العاملين.

وأكد "طلعت" - في بيان اليوم الإثنين - أن القطاع بدأ يتعافى نوعا ما بفضل الجهود الحكومية المبذولة، إلا أن العاملين بالقطاع السياحي من أكثر المتضررين جراء فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لحق بالفنادق التي يعملون بها ضرر كبير بسبب وقف الطيران لأوقات طويلة.

ولفت إلى أن ذلك دفع الفنادق لتسريح عدد كبير من العمال وفقدانهم مصدر دخلهم وتدهور حالتهم المعيشية، أو تأخر دفع رواتبهم لشهور، مما جعلهم يطلقون صرخات استغاثة كل فترة من أجل إنقاذهم من التسريح والفصل التعسفي الذي يمارس عليهم.

وأضاف أنه على الرغم من التداعيات السلبية التي أصابت القطاع السياحي والضرر الذي لحق بالفنادق إلا أنه وفقًا لتوجيهات الدولة لا يجوز تسريح العمالة بهذه المنشآت الذين يعملون لضمان توفير حياة كريمة لأسرهم، في ظل تضررهم جراء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، مؤكدا على ضرورة أن نضع في إعتبار ما نحققه من أرقام إيجابية رقم كل هذه التحديات.

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