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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القنال للسكر» تناقش حوافز وامتيازات توريد البنجر مع المزارعين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:51 ص
عمرو غلاب
عمرو غلاب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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شهد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، اجتماع شركة القنال للسكر، ضمن مجموعة لقاءات مع المزارعين استعدادا لتوريد البنجر للمصنع في الفترة المقبلة.

وأشار غلاب، إلى أن الاجتماع شارك فيه عدد من كبار المزارعين، وتم مناقشة مجموعة الحوافز والامتيازات للمزارعين، حيث حضر عن الشركة مدير التسويق، والذي استعرض الميزة النسبية للشركة في شراء المحاصيل بأسعار أعلى من السوق.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه تم مناقشة الخدمات التي تقدمها الشركة من حيث تجهيز الزراعة لزيادة الإنتاجية من خلال الطرق الصحيحة لتعظيم الإنتاج.

وأوضح النائب عمرو غلاب، أنه سيكون هناك لقاءات مع جمعية بنجر السكر لتنمية الصعيد، لمساعدة المزارعين بطرق الزراعة الصحيحة من أجل الوصول إلى مستويات أفضل من الإنتاج.

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