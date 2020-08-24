عزت العلايلي يتعاقد على مسلسل جديد

تعاقد الفنان الكبير عزت العلايلي مؤخرا على المشاركة في بطولة عمل درامي تليفزيوني جديد يعود به للشاشة مؤخرا بعد أكثر من عام ونصف، لينفي شائعة اعتزاله الفن تماما."الدستور" علمت أن العمل ينتمي إلى فئة المسلسلات الطويلة المعروضة خلال الموسم الشتوي وينتمي إلى فئة الأعمال الاجتماعية التي تهم الأسرة المصرية من خلال قصص مختلفة تشرح الأزمات والقضايا داخل كل منزل، وستعلن الشركة المنتجة عن كافة التفاصيل خلال الأيام القادمة.