في ذكرى رحيلها.. أمينة رزق فنانة تحت القبة

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة الراحلة أمينة رزق، والتي ولدت بطنطا في مطلع القرن التاسع عشر، لتحقق بعدها العديد من النجاحات الفنية.نجاحات أمينة رزق، لم تتوقف عند عالم السينما والتلفزيون لكنها دخلت لمرحلة السياسة، حيث عُينت رزق عضوا بمجلس الشورى المصري عام 1991.قرار تعيين أمينة رزق بالمجالس النيابية، جاء بعدما قدمت العديد من الأعمال الوطنية التي ساعدت فيها على تقوية دور المرأة في المجتمع سواء بأعمال تمثيلية أو أعمال على أرض الواقع لتبنيها أفكار تظهر استقلالية ودور المرأة الأساسي بالمجتمع، ليتم تعيينها لمرتين متتاليتين بالمجلس.دور الراحلة لم يتوقف عند حد الاهتمام بدور المرأة فقط، بل اهتمت أيضا بالتشريعات الخاصة بالضريبة الموحدة وتجارة المخدرات والعقوبات التي توقع على المدمنين والعديد من القضايا الأخرى.توفيت "أمينة" في 24 أغسطس 2003، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية وذلك بعد صراع استمر شهرين مع المرض.