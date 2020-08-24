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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جامع: اتفاق على تذليل عقبات انسيابية حركة التجارة بين مصر والسودان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:49 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن السودان أحد أهم الدول العربية والإفريقية التي ترتبط مع مصر بعلاقات متميزة في كل المجالات، مضيفة أنه خلال زيارتها الأسبوع الماضي إلى الدولة الشقيقة برفقة رئيس مجلس الوزراء، تم توجيه الدعوة لوزير الصناعة السوداني لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.

وأضافت جاكع، في بيان، أن الزيارة المرتقبة سيتبعها زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين، من خلال تسهيل النقل اللوجيستي وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والمهني لتلبية احتياجات الصناعة السودانية من العمالة المؤهلة.

وأكدت جامع أهمية إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري السوداني، ليقوم بدور محوري في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أنه جاري حاليًا تشكيل الجانبين المصري والسوداني بالتنسيق مع وزير الصناعة السوداني.

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