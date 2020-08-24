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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة التجارة: القيادة السياسية تسعى لإحداث طفرة في معدلات التصدير

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:45 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، خاصة وأن الصادرات تمثل مصدر رئيسي من مصادر الدولة للنقد الأجنبي، مشيرةً إلى أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة أمام الصادرات المصرية.

وأضافت جامع، أن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع كل منظمات مجتمع الأعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير خاصة في ظل التداعيات السلبية التي شهدتها كل الأسواق العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بشأن الارتقاء بالصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية مع التركيز على السوق الإفريقية، شارك فيه ممثلي مجالس الصناعات الكيماوية والهندسية والدوائية ومواد البناء والغذائية، إلى جانب طارق شلبي، مساعد الوزيرة لشؤون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والمهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصادرات وأهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تصدير كل القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذي يسهم في الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وفي هذا الإطار أوضحت جامع أن الوزارة تدرس حاليًا كافة المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع كافة التحديات التى تقف عقبة أمام إنسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الإفريقي والذي يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمصاعفة الصادرات.

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