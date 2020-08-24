تجديد حبس عامل قتل طالبا بسبب وقوفه مع فتاة في الشارع بالبساتين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين، اليوم الإثنين، حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتمزيق جثة طالب في شارع الجزائر، بسبب وقوفه مع فتاة أسفل منزله.وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة لفحص محتوياتها وإعداد تقرير عما بها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليه؛ لسماع أقوالهم.وكشفت تحقيقات النيابة أن الواقعة بدأت عندما وقف المتهم - كان متورطا في قضية انتماء لجماعة إرهابية وحبس على ذمتها حتى خرج منها منذ عام 2016- في شرفة مسكنه في شارع الجزائر فوجد شابا يقف مع فتاة وطفلة ويتحدثون بصوت مرتفع ويتبادلون الضحكات فبدأ يسبه قائلًا: «بلاش مسخرة عندنا بنات».وتبين أن الشاب بادله الألفاظ فنزل له وتعدى عيله بسلاح أبيض بطعنة نافذة في البطن وكان ذلك في وقت متاخر من الليل فلم يتواجد أحد في الشارع وجرت الفتاة وشقيقتها في بداية المشاجرة، ولكن تتبع كاميرات المراقبة مشفت عن الوافعة.وتلقى الشاب الضربة وبدأ يجري على مسافة حتى سقط على الأرض ميتا، وتبين العثور على الجثة بها طعنة فى الصدر، وجرح ذبحي بالرقبة ويدعى "أدهم" 17 سنة، طالب بالثانوي ومقيم بالبساتين، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حول الواقعة.