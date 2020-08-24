روسيا تجري 34.6 مليون اختبار للكشف عن كورونا

أعلنت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك أنه تم إجراء أكثر من 34.6 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم روسيا منذ انتشار الوباء في مارس الماضي.وأفاد بيان للهيئة الروسية لحماية المستهلك اليوم الاثنين بأن أكثر من 217 ألف شخص يخضعون للإشراف الطبي بسبب الاشتباه بإصابتهم بعدوى الفيروس التاجي، مضيفا أنه تم إجراء 247 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة الماضية في روسيا للكشف عن الإصابة بالفيروس.