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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مياه البحيرة» تحصل على اعتماد شهادة TSM لمحطتى معالجة صرف صحى

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:33 ص
محطة صرف صحي الضهريه
محطة صرف صحي الضهريه
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عن حصول محطتى معالجة صرف صحي "الضهريه - كوم حمادة" في البحيرة على شهادة "TSM" بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة.

وأكد أن الشركة تحرص على رفع كفاءة المحطات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح " نشأت" أن تأهيل محطة معالجة صرف صحي الضهريه للحصول على الشهادة، جاء ضمن الإجراءات الفنية التي تمت بالمحطة لتنفيذ مجموعة من التعديلات والتجهيزات علما بأن الطاقة التصميمية للمحطة ٦ آلاف م٣يوم وتخدم قرى الضهريه وكنيسة الضهريه والخوالد بإيتاى البارود.

وكذلك تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة معالجة صرف صحي كوم حماده في مجال إدارة وتشغيل محطات الصرف الصحي، وهذا ضمن الإجراءات الفنية التي تمت بالمحطة لتنفيذ مجموعة من التعديلات والتجهيزات علما بأن الطاقة التصميمية للمحطة ١٥ ألف م٣يوم.

وأوضح المهندس عامر ابو حلاوه، رئيس قطاع الصرف الصحي، أنه تم تركيب نظام إطفاء ذاتي للوحات الكهرباء وكذلك نظام كاميرات المراقبة بمحطة الضهرية، واستكمال جميع مهمات السلامة والصحة المهنية، لافتًا إلي تدريب المشغلين على نظام التشغيل المثالي، كما تم عمل برامج الصيانة الوقائية للأعطال المفاجئة، وتركيب نظام إطفاء ذاتي باللوحات الكهربائية الخاصة بتشغيل الوحدات، كما تم تركيب أجهزة إنذار حريق بالمبنى الإداري بالمحطة وتركيب كاميرات بجميع مُنشآت المحطة.

وأشار إلى أن محطة كوم حمادة شهدت تنفيذ خط سيب نهائي جديد بجوار الخط القديم بقطر ٨٠٠ مم تنفيذا ذاتيا، وأيضا تم استكمال أجهزة القياس بالمحطة، وجهاز قياس التصرف وجهاز الأكسجين الذائب وتم تركيب جهاز حقن كلور جديد، وتركيب منظومة صيانة وقائية وعلاجية، كما تم تركيب أجهزة إنذار حريق بالمبنى الإداري بالمحطة وتركيب كاميرات بجميع منشآت المحطة.

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