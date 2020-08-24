«محسن السكري» و«عصابة استغلال الأطفال» أبرز محاكمات اليوم

إعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسل الأموال

اختلاس أموال من الجمعية التعاونية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان

محاكمة جماعة إجرامية استغلوا الأطفال في التسول ببولاق الدكرور

تشهد محاكم القاهرة والجيزة والمحكمة الاقتصادية اليوم الاثنين، العديد من محاكمات التي تهم الرأي العام، أبرزها إعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسل الأموال بالمحكمة الاقتصادية، ومحاكمة أمينة عهده بتهمة اختلاس أموال من الجمعية التعاونية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان ومحاكمة جماعة إجرامية استغلوا الأطفال في التسول ببولاق الدكرور.تستأنف المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار بدر السبكى، اليوم الاثنين، جلسة إعادة محاكمة محسن السكري، بتهمة غسيل الأموال حيث أن هذه الجلسة خصصت للمرافعة.كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت قد أحالت القضية في جلسة سابقة إلى المحكمة الاقتصادية.وكشف قرار الإحالة في القضية رقم ٤٢٢٧٦ لسنة ٢٠١١ جنايات مدينة نصر أول أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة "رد سي" للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار متحصلة من جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين "أشرف منير علي حمدي السكري ومحمد محمد سمير" مبلغ مائة وخمسين ألف دولار وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، اليوم الاثنين محاكمة المتهمة "ر.م"، لاتهامها باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان.تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وآخرين تهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلاسا البضائع عهدتهما المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 آلاف و738 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهما، ووجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنها استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.كما زور المتهمون محررات رسمية بالاشتراك مع أخر مجهول وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الاثنين محاكمة 6 متهمين محبوسين لاتهامهم بجريمة الاتجار في البشر وادارتهم لجماعة إجرامية ببولاق الدكرور.والمتهمون حسب ترتيبهم بأمر الإحالة هم كل من: "علي.ع" و"محمود.ا" و"محمد.ش" و"رفعت.ي" و"محمد.س" و"هشام.ج"، وجميعهم محبوسين على ذمة القضية.وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم جميعا بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لاغراض الاتجار بالبشر بأن تعاملوا بالاستخدام والإيواء والاستقبال في أشخاص طبيعيين هم الأطفال المجني عليهم كل من "عبدالناصر سيد واحمد مجاهد وسعد صلاح" وآخرين وتم ذلك عن طريق نجاحهم في استقطابهم وإيوائهم لمسرح الجريمة مستغلين حاجتهم لمأوى يقيمون به وكان ذلك بقصد استغلالهم جنسيًا واستغلالهم في أعمال التسول كون المجني عليهم لم يبلغوا من العمر 18 عاما على النحو المبين بالتحقيقات.وقام المتهمون بدفع المجني عليهما الطفلين "فارس طارق" و"صالح حسن" لتعاطي جوهر الحشيش المخدر بطريق الإكراه حال كون المجني لم يبلغا من العمر 21 سنة، كما حازوا وأحرزوا جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.