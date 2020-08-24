ضبط 708 هاربين من تنفيذ الأحكام بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الاثنين، حملة مفاجئة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، نتج عنها تنفيذ أحكام قضائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان.وجاءت الأحكام التي تنفيذها كالتالي:106 أحكام حبس جزئي، و25 حكم حبس مستأنف، و448 حكم غرامات، و125 حكم مخالفات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل المواد المخدرة.