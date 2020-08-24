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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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عالم
10 قتلى وعشرات الجرحى في تفجير مزدوج بالفلبين
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:26 ص
انفجار
عبير سليم
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أعلن الجيش الفلبيني، اليوم الإثنين، عن مقتل 10 أشخاص وعشرات الجرحى في تفجير مزدوج في الفلبين، حسبما فضائية نقلت "سكاي نيوز" عربية في خبر عاجل.
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