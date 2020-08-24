10 قتلى وعشرات الجرحى في تفجير مزدوج بالفلبين

أعلن الجيش الفلبيني، اليوم الإثنين، عن مقتل 10 أشخاص وعشرات الجرحى في تفجير مزدوج في الفلبين، حسبما فضائية نقلت "سكاي نيوز" عربية في خبر عاجل.