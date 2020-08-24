ارتفاع وفيات موجة الحر الشديدة في طوكيو إلى 170

أعلن مسئولون في العاصمة اليابانية ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد منذ بداية الشهر الجاري إلى 170 وفاة.وأوضح مسئولو الصحة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين - أن حوالي 80% من الضحايا تبلغ أعمارهم 70 عاما أو أكثر.وتنصح سلطات الصحة العامة، المواطنين بتقليل المخاطر عن طريق تشغيل مكيفات الهواء على مدار الساعة، وشرب المياه بشكل متكرر؛ للحفاظ على أنفسهم خلال هذه الموجة الحارة.