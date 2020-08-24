ادعاء نيوزيلندا: منفذ «مذبحة المسجدين» قضى سنوات في الإعداد لجريمته

قال المدعي العام النيوزيلندي، بارنابي هوز اليوم الاثنين، في بداية جلسات النطق بالحكم في قضية مذبحة المسجدين بنيوزيلندا التي وقعت العام الماضي، إن المتهم الأسترالي برنتون تارانت (البالغ من العمر 29 عاما) - الذي قتل 51 شخصا - أعد خطته طويلا وبدقة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.وأضاف هوز في تصريحات - نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - أن " تارانت أبلغ الشرطة بعد إلقاء القبض عليه أنه أراد إثارة الخوف بين السكان المسلمين"، مؤكدا أن المتهم أعرب عن أسفه لعدم قتل المزيد وكشف عن اعتزامه حرق المسجدين بعد إطلاق الرصاص.ومن المقرر أن يصدر قاضي المحكمة العليا الحكم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، حيث تستوجب الإدانة بالقتل حكما إلزاميا بالسجن مدى الحياة، ويمكن للقاضي أن يفرض حكما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، وهو حكم لم يصدر من قبل في نيوزيلندا.وكان الأسترالي برنتون تارانت قد أقر بالذنب في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي فيما يخص المذبحة التي شهدتها مدينة كرايست تشيرش وبثها المهاجم مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).