بإجراءات احترازية.. أسقف بني سويف يرأس صلاة القداس الإلهي

ترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف؛ اليوم؛ صلاة القداس الإلهي بكنيسة المرقسية ببني سويف.وشاركه في الصلاة، القس يوأنس مسيحه والقس مكاريوس عدلي كهنة الكنيسة؛ إلى جانب شعب الكنيسة.جاء ذلك في إطار الفتح التدريجي للكنائس لخدمة القداسات بإيبارشية بني سويف؛ مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية.وكان المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، أعلن أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فأنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.وقال في بيانه إن عودة قداسات الجمعة تبدأ يوم 11 سبتمبر المقبل مع ضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها.وأضاف أنه سوف يسمح بفتح دور الحضانات التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.