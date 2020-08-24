تصعيد خطير.. اليونان تحذر تركيا بشأن سفينة «نافتكس»

أصدرت القوات الجوية والبحرية اليونانية تحذيرًا لسفينة «نافتكس» التركية، صباح اليوم الإثنين، وقالت إن قواتها الجوية والبحرية ستجري تدريبات مشتركة في منطقة تتداخل مع تلك التي تحتفظ بها أنقرة في تحذير مماثل صدر أمس الأحد.وتأتي هذه الخطوة ردا على قرار تركيا تمديد المسوحات للنفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط ​​جنوب جزيرة «كاستيلوريزو» حتى يوم الخميس القادم، وفقًا لما أوردته صحيفة «كاثمريني» اليونانية.وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن تدخل «نافتكس» في المنطقة الأوسع من جنوب شرق جزيرة كريت وكارباثوس ورودس وجنوب كاستيلوريزو، في 25 أغسطس وتنتهي مساء يوم 27 أغسطس.