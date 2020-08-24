البرهان: الدعوة لتفكيك القوات المسلحة هو تفكيك للسودان

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إن ما يدعو إليه البعض من تفكيك القوات المسلحة هو تفكيك للسودان.وأضاف البرهان، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، من منطقة وادي سيدنا العسكرية، أن القوات المسلحة تقف مع الشعب ومع شباب الحرية والتغيير.وتابع: جميع فئات الشعب السوادني سواسية ويجب أن ينعموا جميعًا بالسلام".ولفت إلى أن أكثر من 220 شركة حكومية تعمل خارج النظام المالي للدولة، معلنا تقديم العديد من المشاريع والمبادرات دون نأ يستجب أحد.وأردف: "يحاولون أن يختلقوا المشاكل ليوقعوا بين الجيش والشعب".