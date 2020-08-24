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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير: الملابس الضيقة تسبب ترهلات الظهر (فيديو)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:13 ص
ترهلات الظهر
ترهلات الظهر
ياسمين عباس
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قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين رياضية لشد ترهلات الظهر.

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن تجمع دهون فوق منطقة الظهر يعاني منها النساء أكثر من الرجال.

وأشار خبير اللياقة البدنية، إلى أن تمارين شد ترهلات الظهر من الممكن أن تتم فى المنزل، باستخدام زجاجة من المياه، لافتا إلى أن ترهلات الظهر أحد أسبابها ارتداء النساء للملابس الضيقة جدا، حيث أثبتت الدراسات ذلك.

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