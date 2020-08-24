مطران شبرا الخيمة يترأس احتفالات مارجرجس بميت دمسيس

ترأس نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة؛ والنائب البابوي؛ المشرف على دير مارجرجس بميت دمسيس؛ صلوات القداس فى أول يوم احتفالات الكنيسة بمناسبة تدشين الكنيسة ووصول رفات مارجرجس إليها، طوال الفترة من ٢٣ حتى ٢٩ أغسطس الجاري.وأعلن دير مارجرجس بميت دمسيس، عن بدأ استقباله للزائرين، بدءًا من السبت الماضي 22 أغسطس الجاري، وحتى السبت 28 أغسطس الجاري، من السادسة صباحَا وحت العاشرة صباحًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت، بعيد السيدة العذراء مريم عقب صوم دام 15 يومًا.وأقامت الكنائس الأرثوذكسية في هذا اليوم، صلوات القداسات الإلهية بمشاركة الشعب القبطي والكهنة، وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.