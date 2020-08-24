مد مبادرة «صيف في الصعيد» حتى 31 أكتوبر

قرر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مد العمل بمبادرة «صيف في الصعيد»، التي أطلقتها الوزارة في يونيو الماضي لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية في صعيد مصر حتى 31 أكتوبر 2020، لدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد.وتقر المبادرة وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة لتكون 200 زائر في الساعة للمتحف المصري بالتحرير، و100 زائر في الساعة للمتاحف الأخرى، ومن 10 إلى 15 زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء أمس السبت، مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء غرف المنشآت الفندقية والشركات السياحية، لوضع الضوابط الخاصة باستئناف أنشطة السياحة الثقافية في مصر بدءا من أول سبتمبر المقبل، حيث سيتم فتح كافة المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات مصر للزيارة اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.يذكر أن المبادرة تمنح تخفيضا بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد، حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل 5% من سعر التذكرة الكاملة.وتطبق الإجراءات الاحترازية بالمواقع الآثرية، حيث يتم القيام بأعمال تطهير الأسطح المشتركة وأرضيات المتاحف يوميا قبل فتحها للزيارة مع قياس درجة حرارة العاملين والزائرين ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارة.