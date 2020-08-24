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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لأول مرة.. «البترول» تبدأ خطوات توصيل الغاز للوادي الجديد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:09 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
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أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بدأ خطوات التنفيذ لتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظة الوادي الجديد لأول مشروع باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعي المضغوط، تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمة الحضارية لأول مرة بالمحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز واستخدامه بالمنازل للمساهمة في تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال حضور الملا توقيع بروتوكول تعاون في تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) إلى محافظة الوادي الجديد، والذي وقعه اللواء أركان حرب محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مع الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس خالد أبوبكر، رئيس شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع، بحضور الدكتور أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة، والمهندس أحمد محمود، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز.

وأضاف الملا، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط إلى محافظة الوادي الجديد يأتي في إطار حرص الوزارة على سرعة إتاحة وتوفير الغاز لأهالي المحافظة التي تستفيد بهذه الخدمة لأول مرة، بما يسهم في التيسير عليهم وإحلال الغاز تدريجيا محل اسطوانات البوتاجاز، موضحًا أن الغاز الطبيعي المضغوط يعد حلًا أمثل لإمداد المحافظة وتغذيتها في ظل التحديات التي تواجه مد الشبكة القومية للغاز الطبيعي إليها في الوقت الحالي.

ووجه الملا الجهات المنفذة بالعمل على وجه السرعة للانتهاء من كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لإتمام المشروع في ظل أهميته للمحافظة، وبما يتسنى اطلاق الغاز الطبيعي لأول مرة في الوحدات السكنية بالمحافظة.

ويقضي البروتوكول بالتعاون في تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى بإستخدام تكنولوجيا تغذية المحطات الرئيسية بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، والقيام بكل الدراسات والإجراءات اللازمة تمهيدا للتوصيل إلى 14 ألف عميل منزلي بمدينة الخارجة كمرحلة أولى، تليها مراحل أخرى للتوصيل إلى العملاء المنزليين والتجاريين والصناعيين في نطاق المحافظة خاصة وأنها غير متصلة حاليًا بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، إذ أنها أكبر المحافظات من حيث المساحة والأقل من حيث عدد السكان، الأمر الذي دعا لسرعة إتاحة بدائل عملية لتوفير الغاز الطبيعي بوسائل أخرى بخلاف الشبكة القومية للغاز الطبيعي والحصول على مصدر للطاقة النظيفة للمحافظة متمثلة في إمدادها بالغاز الطبيعي.

ومن جهته، قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن توفير الغاز الطبيعي لأهالي الوادي الجديد هو أحد أهم أولويات المحافظة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن إتاحة استخدامه يمثل سهولة ويسر كبيرين على المواطنين والأسر بالوادي الجديد بدلا من استخدام أسطوانات البوتاجاز، مؤكدا أن المحافظة تعمل على وجه السرعة للانتهاء من كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع، والذي يعد نقطة تحول مهمة في الخدمات المقدمة للأهالي، مشيدا باهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية لإعطاء دفعات للمشروع بما ساهم في ترجمة ذلك عمليا بتوقيع البروتوكول إيذانا بالبدء في الأعمال.
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

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