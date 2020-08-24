حظك اليوم.. برج الميزان الاثنين 24 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تركّز على مشروع معيّن وتهمل مشاريع أخرى قد تكون أكثر ربحًا ونفعًا.عاطفيًا: التعامل بإيجابية مع الشريك مفيد، ولو كنت مضطرًا إلى تقديم بعض التنازلات.صحيًا: خفف على نفسك القيام ببعض الأعمال غير المجدية التي تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.