«الري» توقع عقد المرحلة الثانية لتحديد طاقة الخزانات الجوفية

شهد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مراسم توقيع عقد المرحلة الثانية من دراسة تحديد الإمكانات والسحب الآمن المستدام للخزانات الجوفية بين الوزارة وكلية الهندسة جامعة القاهرة، وتهدف لتحديد الإمكانات والسحب الآمن المستدام للخزانات الجوفية في مصر.والتقى عبدالعاطي، وفق بيان، وفد من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، عميد الكلية، في حضور ممثلي الوزارة، حيث عرض ملخص عام للمرحلة الأولى لدراسة تحديد الإمكانات والسحب الآمن للخزانات الجوفية بمصر، والتي يقوم قطاع المياه الجوفية بتنفيذها بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة.وتجدر الإشارة إلى أن تلك الدراسة تهدف تحديد المناطق ذات المخزون الجوفي الذي يسمح بتنمية مستدامة وهي مناطق محدودة، حيث أن المخزون الجوفي غير متجدد، ما يسمح بتنمية محدودة، وكذلك تحديد المناطق التي لا تسمح بأي تنمية مستقبلية ولها تأثير سلبي علي التنمية القائمة، كما تستهدف الدراسة تحديث الخرائط الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة، ووضع خطة للاستكشاف وسد الفجوات في البيانات المتاحة وكذلك بناء القدرات للمهندسيين والجيولوجيين بقطاع المياه الجوفية، هذا بالإضافة إلى ملامح المرحلة الثانية من الدراسة.وأفاد المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياة الجوفية بالوزارة، أن القطاع يقوم حاليًا بتنفيذ المرحلة الأولى من آبار المراقبه العميقة، والتي تم تحديدها بالتنسيق مع جامعة القاهرة مع استخدام نظم "التليمتري" للمراقبة اللحظه لتعظيم الإداره الرشيدة للمياه.ووجه الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، الشكر لفريق العمل بوزارة الموارد المائية والري لما قدمه من تعاون مثمر وبناء.وأثني وزير الري على الجهد المبذول من قطاع المياه الجوفية وجامعة القاهرة في المرحلة الأوىل من الدراسة، خاصةً في إعداد قواعد بيانات الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية، موجهًا بضرورة تحديثها بصفة مستمرة من قبل الكوادر البشرية بقطاع المياه الجوفية والتي تم تأهيلها ضمن الدراسة، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد بالمرحلة الثانية للدراسة.