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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ميرهان حسين داخل حمام السباحة في أحدث ظهور (صورة)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:46 ص
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها، صورًا لها من إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ميرهان حسين داخل حمام السباحة بظهرها وشعر مرفوع وتاتو، وعلقت عليها قائلة: "نحن نقع، نكسر، نحن نفشل، ولكن بعد ذلك، نحن نرتقي، ونشفي، ونتغلب".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض منذ عدة أشهر وحقق نجاحا كبيرا، بطولة أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، نسرين طافش، رشدي الشامي، إسلام جمال، أمير صلاح، تامر شلتوت، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

كما شاركت كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت" بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي وبيومي فؤاد.

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