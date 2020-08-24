حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 24 أغسطس 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: تبدأ اليوم يجو إيجابي يلائمك ويحملك إلى سفر أو لقاء مثمر أو اجتماعات غنية بالأفكار البنّاءة.عاطفيًا: لا تكن متطلبًا في بعض الشؤون العاطفية، ومن الأفضل التروي في مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلبًا على العلاقة بالشريك.صحيًا: خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر وتمدد نحو الساعة لتريح جسمك وتفكيرك.مهنيًا: لا تقدم على قرارات مباغتة، وتجنّب الفضائح والمواجهات واتكل على نفسك ولا تطلب المساعدة من أحد.عاطفيًا: قد تعيش جوًا من الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل، ويولد تشكيكًا في المجال العاطفي حاول أن تبتعد عن العاصفة الآن وأجل النقاشات.صحيًا: لا تكن من أصحاب الحلول الآنية، فتمارس المشي أسبوعًا ثم تتوقف قانعًا بما تشعر به.مهنيًا: دعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور، إنه يوم واعد بانفراج، ثق بنفسك وحاول أن تفرض توجهاتك.عاطفيًا: تشارك في مناسبات اجتماعية ضخمة، أو تقدم على تغييرات جذرية في حياتك، قد تكون زواجًا أو ارتباطًا كبيرًا يخصك أو يخص أحد الأحبّاء.صحيًا: خفف من ساعات الجلوس الطويلة، وخصص ساعة للقيام بنشاط رياضي مفيد.مهنيًا: تنجز مشاريع مهمة تحقق لك أرباحًا جيّدة ما يحسّن وضعك المهني والحصول على ترقية.عاطفيًا: تشعر بالإحباط تجاه معاملة الشريك لك، لكـن زيارة مـن أحد الأصدقاء تغير مزاجك وتريحك.صحيًا: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تنفعل وتثور.مهنيًا: عليك أن تتحلّى بالصبر، واضبط حماستك تلافيًا لأي انعكاسات سلبية وخصوصًا في مجال العمل.عاطفيًا: تستشير الشريك في مسألة كانت تشغل بالك وتستفيد من الأجوبة التي تتلقاها.صحيًا: لا تجير القيام بالتمارين الرياضية لأفراد العائلة، بل جيرها لنفسك وحثهم على القيام بها.مهنيًا: تبهر رؤساءك بأفكارك التي تعود على الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة.عاطفيًا: ترتاح برفقة الحبيب وتمضي معه أوقاتًا ممتعة، ولا شيء يبعدك عن الاهتمام به.صحيًا: أنت لا تصدق التألق الذي يلفت الأنظار بفضل الرياضية التي تهبك شيئًا أكثر من الجاذبية.مهنيًا: تركّز على مشروع معيّن وتهمل مشاريع أخرى قد تكون أكثر ربحًا ونفعًا.عاطفيًا: التعامل بإيجابية مع الشريك مفيد، ولو كنت مضطرًا إلى تقديم بعض التنازلات.صحيًا: خفف على نفسك القيام ببعض الأعمال غير المجدية التي تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.مهنيًا: يوم مناسب جدًّا لاجراء بعض الاستشارات وحضور المؤتمرات، وتلبية دعوة لإلقاء محاضرة أو خطاب.عاطفيًا: يوم مناسب لتصويب مسار العلاقة المتأرجحة بالشريك وتنقيتها من الشوائب والاضطرابات.صحيًا: حاول أن تكون من أصحاب المبادرات المتعلقة بالشأن الصحي، ولا تخالف تعليمات الطبيب.مهنيًا: يزعجك الكثير من الأوضاع في العمل وتسعى إلى تغييرها بالاتفاق مع أرباب العمل.عاطفيًا: تدور في ذهنك الكثير من التساؤلات للحبيب وتحاول أن تجد إجابات لها.صحيًا: تحاش قدر المستطاع المغرضين الذين يحاولون إثارة عصبيتك لدفعك إلى الانفعال.مهنيًا: تسمع اليوم بعض الأخبار السارة في العمل وتتفاءل بالحصول على ترقية.عاطفيًا: أعط الحبيب المزيد من الوقت فأنت تعرف ما يمرّ به من ظروف مع محيطه العائلي.صحيًا: النصائح مفيدة لتحسين صحتك، لكن عليك العمل بها وممارسة التمارين الرياضية.مهنيًا: تحتار بين عدة قرارات حاسمة ومهمة جدًا اليوم لكن عليك أن تعرف ماذا تختار سريعًا.عاطفيًا: تترك انطباعًا جيدًا لدى الشريك اليوم بسبب حسن تصرّفك تجاه مشكلة تعترضه.صحيًا: لا بد من أن تصل يومًا ما إلى نصائح المحيطين بك المتعلقة بممارسة الرياضة للمحافظة على رشاقتك.مهنيًا: يوم مناسب جدا لمعالجة مشاكلك، وعليك المثابرة وعدم إضاعة الوقت الثمين تحرّك لتحسين وضعك.عاطفيًا: علاقتك بالشريك مستقرة فلا تجازف وتذهب في خيالك إلى البعيد فقد تشعر بالندم لاحقًا.صحيًا: حاذر الأزمات، وقد تكون أزمات مشتركة بين الوضع المالي والعاطفي.