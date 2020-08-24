حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 24 أغسطس 2020
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:10 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
برج الحمل
مهنيًا: تبدأ اليوم يجو إيجابي يلائمك ويحملك إلى سفر أو لقاء مثمر أو اجتماعات غنية بالأفكار البنّاءة.
عاطفيًا: لا تكن متطلبًا في بعض الشؤون العاطفية، ومن الأفضل التروي في مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلبًا على العلاقة بالشريك.
صحيًا: خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر وتمدد نحو الساعة لتريح جسمك وتفكيرك.
الثور
مهنيًا: لا تقدم على قرارات مباغتة، وتجنّب الفضائح والمواجهات واتكل على نفسك ولا تطلب المساعدة من أحد.
عاطفيًا: قد تعيش جوًا من الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل، ويولد تشكيكًا في المجال العاطفي حاول أن تبتعد عن العاصفة الآن وأجل النقاشات.
صحيًا: لا تكن من أصحاب الحلول الآنية، فتمارس المشي أسبوعًا ثم تتوقف قانعًا بما تشعر به.
الجوزاء
مهنيًا: دعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور، إنه يوم واعد بانفراج، ثق بنفسك وحاول أن تفرض توجهاتك.
عاطفيًا: تشارك في مناسبات اجتماعية ضخمة، أو تقدم على تغييرات جذرية في حياتك، قد تكون زواجًا أو ارتباطًا كبيرًا يخصك أو يخص أحد الأحبّاء.
صحيًا: خفف من ساعات الجلوس الطويلة، وخصص ساعة للقيام بنشاط رياضي مفيد.
السرطان
مهنيًا: تنجز مشاريع مهمة تحقق لك أرباحًا جيّدة ما يحسّن وضعك المهني والحصول على ترقية.
عاطفيًا: تشعر بالإحباط تجاه معاملة الشريك لك، لكـن زيارة مـن أحد الأصدقاء تغير مزاجك وتريحك.
صحيًا: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تنفعل وتثور.
الأسد
مهنيًا: عليك أن تتحلّى بالصبر، واضبط حماستك تلافيًا لأي انعكاسات سلبية وخصوصًا في مجال العمل.
عاطفيًا: تستشير الشريك في مسألة كانت تشغل بالك وتستفيد من الأجوبة التي تتلقاها.
صحيًا: لا تجير القيام بالتمارين الرياضية لأفراد العائلة، بل جيرها لنفسك وحثهم على القيام بها.
العذراء
مهنيًا: تبهر رؤساءك بأفكارك التي تعود على الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة.
عاطفيًا: ترتاح برفقة الحبيب وتمضي معه أوقاتًا ممتعة، ولا شيء يبعدك عن الاهتمام به.
صحيًا: أنت لا تصدق التألق الذي يلفت الأنظار بفضل الرياضية التي تهبك شيئًا أكثر من الجاذبية.
الميزان
مهنيًا: تركّز على مشروع معيّن وتهمل مشاريع أخرى قد تكون أكثر ربحًا ونفعًا.
عاطفيًا: التعامل بإيجابية مع الشريك مفيد، ولو كنت مضطرًا إلى تقديم بعض التنازلات.
صحيًا: خفف على نفسك القيام ببعض الأعمال غير المجدية التي تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.
العقرب
مهنيًا: يوم مناسب جدًّا لاجراء بعض الاستشارات وحضور المؤتمرات، وتلبية دعوة لإلقاء محاضرة أو خطاب.
عاطفيًا: يوم مناسب لتصويب مسار العلاقة المتأرجحة بالشريك وتنقيتها من الشوائب والاضطرابات.
صحيًا: حاول أن تكون من أصحاب المبادرات المتعلقة بالشأن الصحي، ولا تخالف تعليمات الطبيب.
القوس
مهنيًا: يزعجك الكثير من الأوضاع في العمل وتسعى إلى تغييرها بالاتفاق مع أرباب العمل.
عاطفيًا: تدور في ذهنك الكثير من التساؤلات للحبيب وتحاول أن تجد إجابات لها.
صحيًا: تحاش قدر المستطاع المغرضين الذين يحاولون إثارة عصبيتك لدفعك إلى الانفعال.
الجدي
مهنيًا: تسمع اليوم بعض الأخبار السارة في العمل وتتفاءل بالحصول على ترقية.
عاطفيًا: أعط الحبيب المزيد من الوقت فأنت تعرف ما يمرّ به من ظروف مع محيطه العائلي.
صحيًا: النصائح مفيدة لتحسين صحتك، لكن عليك العمل بها وممارسة التمارين الرياضية.
الدلو
مهنيًا: تحتار بين عدة قرارات حاسمة ومهمة جدًا اليوم لكن عليك أن تعرف ماذا تختار سريعًا.
عاطفيًا: تترك انطباعًا جيدًا لدى الشريك اليوم بسبب حسن تصرّفك تجاه مشكلة تعترضه.
صحيًا: لا بد من أن تصل يومًا ما إلى نصائح المحيطين بك المتعلقة بممارسة الرياضة للمحافظة على رشاقتك.
الحوت
مهنيًا: يوم مناسب جدا لمعالجة مشاكلك، وعليك المثابرة وعدم إضاعة الوقت الثمين تحرّك لتحسين وضعك.
عاطفيًا: علاقتك بالشريك مستقرة فلا تجازف وتذهب في خيالك إلى البعيد فقد تشعر بالندم لاحقًا.
صحيًا: حاذر الأزمات، وقد تكون أزمات مشتركة بين الوضع المالي والعاطفي.
برج الحمل
مهنيًا: تبدأ اليوم يجو إيجابي يلائمك ويحملك إلى سفر أو لقاء مثمر أو اجتماعات غنية بالأفكار البنّاءة.
عاطفيًا: لا تكن متطلبًا في بعض الشؤون العاطفية، ومن الأفضل التروي في مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلبًا على العلاقة بالشريك.
صحيًا: خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر وتمدد نحو الساعة لتريح جسمك وتفكيرك.
الثور
مهنيًا: لا تقدم على قرارات مباغتة، وتجنّب الفضائح والمواجهات واتكل على نفسك ولا تطلب المساعدة من أحد.
عاطفيًا: قد تعيش جوًا من الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل، ويولد تشكيكًا في المجال العاطفي حاول أن تبتعد عن العاصفة الآن وأجل النقاشات.
صحيًا: لا تكن من أصحاب الحلول الآنية، فتمارس المشي أسبوعًا ثم تتوقف قانعًا بما تشعر به.
الجوزاء
مهنيًا: دعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور، إنه يوم واعد بانفراج، ثق بنفسك وحاول أن تفرض توجهاتك.
عاطفيًا: تشارك في مناسبات اجتماعية ضخمة، أو تقدم على تغييرات جذرية في حياتك، قد تكون زواجًا أو ارتباطًا كبيرًا يخصك أو يخص أحد الأحبّاء.
صحيًا: خفف من ساعات الجلوس الطويلة، وخصص ساعة للقيام بنشاط رياضي مفيد.
السرطان
مهنيًا: تنجز مشاريع مهمة تحقق لك أرباحًا جيّدة ما يحسّن وضعك المهني والحصول على ترقية.
عاطفيًا: تشعر بالإحباط تجاه معاملة الشريك لك، لكـن زيارة مـن أحد الأصدقاء تغير مزاجك وتريحك.
صحيًا: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تنفعل وتثور.
الأسد
مهنيًا: عليك أن تتحلّى بالصبر، واضبط حماستك تلافيًا لأي انعكاسات سلبية وخصوصًا في مجال العمل.
عاطفيًا: تستشير الشريك في مسألة كانت تشغل بالك وتستفيد من الأجوبة التي تتلقاها.
صحيًا: لا تجير القيام بالتمارين الرياضية لأفراد العائلة، بل جيرها لنفسك وحثهم على القيام بها.
العذراء
مهنيًا: تبهر رؤساءك بأفكارك التي تعود على الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة.
عاطفيًا: ترتاح برفقة الحبيب وتمضي معه أوقاتًا ممتعة، ولا شيء يبعدك عن الاهتمام به.
صحيًا: أنت لا تصدق التألق الذي يلفت الأنظار بفضل الرياضية التي تهبك شيئًا أكثر من الجاذبية.
الميزان
مهنيًا: تركّز على مشروع معيّن وتهمل مشاريع أخرى قد تكون أكثر ربحًا ونفعًا.
عاطفيًا: التعامل بإيجابية مع الشريك مفيد، ولو كنت مضطرًا إلى تقديم بعض التنازلات.
صحيًا: خفف على نفسك القيام ببعض الأعمال غير المجدية التي تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.
العقرب
مهنيًا: يوم مناسب جدًّا لاجراء بعض الاستشارات وحضور المؤتمرات، وتلبية دعوة لإلقاء محاضرة أو خطاب.
عاطفيًا: يوم مناسب لتصويب مسار العلاقة المتأرجحة بالشريك وتنقيتها من الشوائب والاضطرابات.
صحيًا: حاول أن تكون من أصحاب المبادرات المتعلقة بالشأن الصحي، ولا تخالف تعليمات الطبيب.
القوس
مهنيًا: يزعجك الكثير من الأوضاع في العمل وتسعى إلى تغييرها بالاتفاق مع أرباب العمل.
عاطفيًا: تدور في ذهنك الكثير من التساؤلات للحبيب وتحاول أن تجد إجابات لها.
صحيًا: تحاش قدر المستطاع المغرضين الذين يحاولون إثارة عصبيتك لدفعك إلى الانفعال.
الجدي
مهنيًا: تسمع اليوم بعض الأخبار السارة في العمل وتتفاءل بالحصول على ترقية.
عاطفيًا: أعط الحبيب المزيد من الوقت فأنت تعرف ما يمرّ به من ظروف مع محيطه العائلي.
صحيًا: النصائح مفيدة لتحسين صحتك، لكن عليك العمل بها وممارسة التمارين الرياضية.
الدلو
مهنيًا: تحتار بين عدة قرارات حاسمة ومهمة جدًا اليوم لكن عليك أن تعرف ماذا تختار سريعًا.
عاطفيًا: تترك انطباعًا جيدًا لدى الشريك اليوم بسبب حسن تصرّفك تجاه مشكلة تعترضه.
صحيًا: لا بد من أن تصل يومًا ما إلى نصائح المحيطين بك المتعلقة بممارسة الرياضة للمحافظة على رشاقتك.
الحوت
مهنيًا: يوم مناسب جدا لمعالجة مشاكلك، وعليك المثابرة وعدم إضاعة الوقت الثمين تحرّك لتحسين وضعك.
عاطفيًا: علاقتك بالشريك مستقرة فلا تجازف وتذهب في خيالك إلى البعيد فقد تشعر بالندم لاحقًا.
صحيًا: حاذر الأزمات، وقد تكون أزمات مشتركة بين الوضع المالي والعاطفي.