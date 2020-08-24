إصابة 9 في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص صباح اليوم، بكسور وجروح متفرقة بجميع أجزاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، وسيارة ملاكى على طريق إيتاى البارود معنيا بدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مستشفى ايتاى البارود العام يفيد استقبال 9 أشخاص، مصابين بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، وسيارة ملاكى نتج عنه إصابة "جمعة عبدالحميد هاشم" ٤٧ سنة، "محمد محمد فتح الله ابوحويلة" ٤٣ سنة، "نوال قاسم الصافى"، ٥٠ سنة "محمد أحمد العشرى" ٢٥ سنة، "محمد عبدالحميد هاشم" ٣٠ سنة،"علاء أحمد السعدنى" ٣٢ سنة، " نور الدين محمد عبدالله" ٢٠ سنة، "أسماء عبدالفتاح جادالله" ٢٧ سنة، "حسام صلاح سعد ناصر" ٢٦ سنة،" علاء أحمد عبدالوهاب" ٣٢ سنة، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز إيتاى البارود.تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.