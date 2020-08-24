انقطاع شامل للكهرباء فى سوريا نتيجة انفجار خط الغاز العربى

شهدت معظم الأنحاء فى سوريا انقطاعًا كاملًا للكهرباء، بعد انفجار فى خط الغاز العربى بين منطقة الضمير وعدرا فى ريف دمشق.وقال وزير الكهرباء السوري، محمد زهير خربوطلى، إن انفجارا وقع فى خط الغاز العربى بين منطقة الضمير وعدرا فى ريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء فى سوريا، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأشار وزير النفط والثروة المعدنية، على غانم، إلى أن الخط الرئيسى المغذى للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار، قد يكون ناجم عن عمل إرهـابى".