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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجلاء نحو 240 ألف شخص من كاليفورنيا بسبب الحرائق

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:45 ص
حرائق كاليفورنيا
حرائق كاليفورنيا
وكالات
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تمّ إجلاء نحو 240 ألف شخص لحمايتهم من خطر الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا، في وقت تلقّت سلطات هذه الولاية خلال الساعات الأخيرة تعزيزات شملت عناصر ومعدّات، قبل حدوث سلسلة جديدة محتملة من صواعق البرق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "«فرانس برس» أشعلت آلاف صواعق البرق في الأيّام الأخيرة حرائق خلّفت سحب دخان كثيف غطّت المنطقة، السبت.

وتوقّع جهاز الإطفاء في كاليفورنيا مزيدًا من البرق، ليستمرّ حتّى الثلاثاء، قائلًا إنّ «على الجميع التأهّب ووضع خطّة إجلاء».

وقالت خدمة الأرصاد الجوّية، إنّه في ظلّ الجفاف الشديد بإمكان العواصف الرعديّة إشعال مزيد من حرائق الغابات في عطلة نهاية الأسبوع.

والأحد، كان لا يزال هناك نحو 20 حريقًا، من بينها الحريق المشتعل في قطاع «إل إن يو لايتنينج كومبلكس»، وكذلك حريق «إس سي يو لايتنينج كومبلكس»، على التوالي في شمال سان فرانسيسكو وفي وجنوب شرقها.

وقال المتحدّث باسم وكالة الحماية من الحرائق في كاليفورنيا دانيال بيرلانت، إنّه تمّ الأحد إجلاء ما يقرب من 240 ألف شخص.

وأقرّت السلطات في كاليفورنيا بأنّ عدد الأفراد لم يكن كافيًا في البداية لمكافحة هذا العدد الكبير من الحرائق الواسعة النطاق، لكنّ رجال الإطفاء في كاليفورنيا تلقّوا في الساعات الأخيرة تعزيزات شملت أفرادًا ومعدّات من ولايات أمريكيّة عدّة، خصوصًا من أوريجون وتكساس وأريزونا ونيومكسيكو، حسبما أعلن بيرلانت.

كما تمّ حشد حوالى 200 عنصر من الحرس الوطني. وكان نحو 14 ألف رجل إطفاء يعملون الأحد.

وتلقّى رجال الإطفاء الأحد مؤازرة من أكثر من 200 طائرة ومروحيّة، بما فيها طائرات عسكريّة معدّلة لمكافحة الحرائق، وطلب حاكم الولاية جافن نيوسوم المساعدة من كندا وأستراليا.

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