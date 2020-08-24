منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

قال توني مارناتش منسق حفل زفاف الأمير هاري وميجان ماركل إن "الغيرة" والأضواء التي جعلت حياة الثنائي تحت المجهر، هي التي دفعت الزوجين إلى مغادرة المملكة المتحدة.وحسبما أفادت صحيفة " ذا ميرور" يقول توني: "هذا نموذجي لما نحن عليه في هذا البلد - نبني الناس ثم نحاول تدميرهم ببساطة لأنهم أرادوا أن يعيشوا حياتهم الخاصة.وتابع: "أعتقد أن من الطبيعة البشرية أن تكون غيورًا. نطلق النار على الأشياء التي لا نفهمها ومع هاري وميجان، لا أحد يفهم ما حدث - إنها كلها تكهنات ولم يناقشاها أبدًا. لذلك.وقام هاري وميجان، اللذان انتقلا لفترة وجيزة إلى كندا في بداية العام، بشراء عقار بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني في سانتا باربرا، كاليفورنيا، حيث يعيشان مع ابنهما البالغ من العمر عامًا واحدًا أرشي.يشعر فات توني، الذي يعمل أيضًا منسق أغاني لبيكهام، بالارتياح لرؤية هاري وميجان أكثر سعادة ويقول: "إذا كنت تفعل شيئًا لا تحبه ولم تكن سعيدًا بفعله، فلا تفعله. هناك دائمًا خيار آخر".