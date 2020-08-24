رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

اختيار عملين مصريين فى مسابقة «مسرح الحظر»

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:59 ص
المسرح التجريبي
المسرح التجريبي
حسين الجندي
طباعة
انتهت لجنة اختيار عروض مسابقة "مسرح الحظر" من أعمالها، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، مستقرة على اختيار تسعة عروض، من بين 54 عملًا تقدم صناعها للمسابقة من كافة دول العالم، للمشاركة ضمن فعاليات الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المقرر انطلاق فعالياته 1 سبتمبر 2020.

وقررت اللجنة، التي تشكلت من الدكتورة أسماء يحي الطاهر عبدالله، المخرج تامر كرم، الناقدة ليليت فهمي، الفنانين نورا أمين وصفوت الغندور، اختيار عملين مصريين هما "بين السما والبيت" للمخرج حازم حيدر، و"في انتظار الشروق" للمخرج محمد الطايع، ومن العروض العالمية اختيرت أعمال لكبار المسرحيين في العالم.

وتقوم فلسفة مسابقة "مسرح الحظر" على تقديم الأعمال التي حاولت تقديم حلول إبداعية في مواجهة تحدي إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي التي اجتاحت العالم بسبب انتشار وباء كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رضا عبدالعال عن مباراة القمة: «دفاع الأحمر كان شوارع»

وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء

توجيهات حكومية بميكنة صرف المعاشات بجميع مكاتب التأمين

«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة خلال أغسطس.. والرطوبة اليوم تصل لـ80%

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء

الأهلي يؤجل تفعيل عقد مروان محسن.. وعودة وليد أزارو

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

المتقدمون للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتحدثون لـ«الدستور»

منوعات

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

اشتباكات فى «الشانزليزيه» بعد هزيمة باريس سان جيرمان

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

التهامى يكشف موعد عودة مدرسة الإنشاد الدينى

رئيس هيئة قصور الثقافة يكشف موقف محمد عادل مصاب حريق مسرح بنى سويف

«سيلاس» ينظم محاضرة حول «كوفيد وشبح ميشيل فوكو»

«دفاتر الوراق».. رواية جديدة لجلال برجس عن «العربية للنشر»