اختيار عملين مصريين فى مسابقة «مسرح الحظر»

انتهت لجنة اختيار عروض مسابقة "مسرح الحظر" من أعمالها، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، مستقرة على اختيار تسعة عروض، من بين 54 عملًا تقدم صناعها للمسابقة من كافة دول العالم، للمشاركة ضمن فعاليات الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المقرر انطلاق فعالياته 1 سبتمبر 2020.وقررت اللجنة، التي تشكلت من الدكتورة أسماء يحي الطاهر عبدالله، المخرج تامر كرم، الناقدة ليليت فهمي، الفنانين نورا أمين وصفوت الغندور، اختيار عملين مصريين هما "بين السما والبيت" للمخرج حازم حيدر، و"في انتظار الشروق" للمخرج محمد الطايع، ومن العروض العالمية اختيرت أعمال لكبار المسرحيين في العالم.وتقوم فلسفة مسابقة "مسرح الحظر" على تقديم الأعمال التي حاولت تقديم حلول إبداعية في مواجهة تحدي إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي التي اجتاحت العالم بسبب انتشار وباء كورونا.