رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تستعد لاستئناف الرحلات الجوية مع دول بينها مصر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:59 ص
الرحلات الجوية
الرحلات الجوية
وكالات
طباعة
قالت صحيفة «إزفيستيا»، إن السلطات الروسية تعد قائمة جديدة للدول التي يمكن أن تستأنف روسيا معها حركة الطيران هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها في المطارات وشركات الطيران، أن من بين البلدان التي قد تشملها إعادة فتح حركة الطيران فرنسا وهنجاريا ومالطا وقبرص والأردن ومصر (القاهرة فقط) والصين (شنجهاي فقط).

غير أن الصحيفة تشير إلى أن قطاع الطيران لن ينتفع كثيرًا من هذا الإجراء، علمًا أن الرحلات إلى دول الاتحاد الأوروبي ستظل نادرة والأرجح أنها ستنظم وفقًا لـ «المبدأ السويسري»، أي لعدد قليل من الركاب.

ورفضت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي التعليق حول موضوع إعادة الرحلات الدولية، وأحالت أسئلة الصحيفة لغرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، قال متحدث باسم تاتيانا جوليكوفا، رئيسة الغرفة ونائب رئيس الوزراء، إنه لا قرارات جديدة اتخذت بهذا الشأن حتى الآن.

وأواخر مارس الماضي، أوقفت روسيا الرحلات الجوية مع الدول الأجنبية بسبب جائحة كورونا.

ومنذ 1 أغسطس، أعادت السلطات الروسية حركة الطيران مع لندن وإسطنبول وتنزانيا، ليأتي بعد ذلك استئناف الرحلات المباشرة إلى ثلاثة منتجعات في تركيا، هي أنطاليا ودالامان وبودروم.

ومؤخرًا، استؤنفت في 15 أغسطس، الرحلات من وإلى سويسرا (فقط للحائزين على حق الإقامة في هذا البلد).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سرقة مليون جنيه في سطو مسلح على الشرقية للدخان بكفر الشيخ

رضا عبدالعال عن مباراة القمة: «دفاع الأحمر كان شوارع»

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء

الأهلي يؤجل تفعيل عقد مروان محسن.. وعودة وليد أزارو

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

المتقدمون للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتحدثون لـ«الدستور»

منوعات

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

اشتباكات فى «الشانزليزيه» بعد هزيمة باريس سان جيرمان

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

التهامى يكشف موعد عودة مدرسة الإنشاد الدينى

رئيس هيئة قصور الثقافة يكشف موقف محمد عادل مصاب حريق مسرح بنى سويف

«سيلاس» ينظم محاضرة حول «كوفيد وشبح ميشيل فوكو»

«دفاتر الوراق».. رواية جديدة لجلال برجس عن «العربية للنشر»