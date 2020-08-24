روسيا تستعد لاستئناف الرحلات الجوية مع دول بينها مصر

قالت صحيفة «إزفيستيا»، إن السلطات الروسية تعد قائمة جديدة للدول التي يمكن أن تستأنف روسيا معها حركة الطيران هذا الأسبوع.ونقلت الصحيفة عن مصادر لها في المطارات وشركات الطيران، أن من بين البلدان التي قد تشملها إعادة فتح حركة الطيران فرنسا وهنجاريا ومالطا وقبرص والأردن ومصر (القاهرة فقط) والصين (شنجهاي فقط).غير أن الصحيفة تشير إلى أن قطاع الطيران لن ينتفع كثيرًا من هذا الإجراء، علمًا أن الرحلات إلى دول الاتحاد الأوروبي ستظل نادرة والأرجح أنها ستنظم وفقًا لـ «المبدأ السويسري»، أي لعدد قليل من الركاب.ورفضت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي التعليق حول موضوع إعادة الرحلات الدولية، وأحالت أسئلة الصحيفة لغرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.من جانبه، قال متحدث باسم تاتيانا جوليكوفا، رئيسة الغرفة ونائب رئيس الوزراء، إنه لا قرارات جديدة اتخذت بهذا الشأن حتى الآن.وأواخر مارس الماضي، أوقفت روسيا الرحلات الجوية مع الدول الأجنبية بسبب جائحة كورونا.ومنذ 1 أغسطس، أعادت السلطات الروسية حركة الطيران مع لندن وإسطنبول وتنزانيا، ليأتي بعد ذلك استئناف الرحلات المباشرة إلى ثلاثة منتجعات في تركيا، هي أنطاليا ودالامان وبودروم.ومؤخرًا، استؤنفت في 15 أغسطس، الرحلات من وإلى سويسرا (فقط للحائزين على حق الإقامة في هذا البلد).