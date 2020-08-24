تراجع إصابات كورونا بولاية فيكتوريا الأسترالية إلى أدنى مستوى فى 7 أسابيع

أعلنت ولاية فيكتوريا الاسترالية، اليوم الإثنين، تسجيل 15 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و116 حالة إصابة، وذلك في أقل زيادة يومية للإصابات الجديدة خلال سبعة أسابيع.وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» شهدت فيكتوريا، وهي ثاني أكبر ولاية استرالية تعدادا للسكان،ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية في ملبورن عاصمة الولاية وأكبر مدنها، لكن العدد تراجع في الأيام الأخيرة بعد إعلان إجراءات عزل عام مشددة.وكانت الولاية أعلنت أمس الأحد تسجيل 17 وفاة و208 حالات إصابة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.