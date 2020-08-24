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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 226 حالة وفاة جديدة بكورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:31 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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سجلت المكسيك، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتفاعًا جديدًا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، لكنه يعد ضئيلا مقارنة بالأيام السابقة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، فجر اليوم الإثنين، تسجيل 226 حالة وفاة و3948 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 560164 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 60480 حالة وفاة.

وصرح مسئولون حكوميون مؤخرا، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

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