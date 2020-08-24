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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإبراشى: المصريين لا يتعاطفون مع «باريس سان جيرمان»

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:26 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
رباب الأهواني
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن تسخير الأعمال الخيرية فى دعم الإرهاب تعد كارثة كبرى، ولكن ذلك أمر لا يزعج دويلة قطر التي تعمل على تسخير كافة الأمور من أجل دعم وتمويل المنظمات الإرهابية فى عدد كبير من دول العالم.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه أسوأ شئ أن تستغل العمل الخيري وتوجهه لصالح الإرهاب كما فعلت قطر، مشددًا على أن الدوحة باتت مكشوفة أمام العالم الآن وبات الجميع يعلم مخططاتها الخبيثة فى تمويل ودعم الإرهاب، وتابع:"العالم اكتشف الآن أن قطر تلعب بورقة الإرهاب".

واستطرد "الإبراشي":"فتش عما تقوم به قطر ستجد أنها تقيم علاقات وثيقة مع أمريكا وطالبان وإسرائيل وحماس وهذا يدلل على أنها دويلة التناقضات ومصدر لدعم وتمويل الإرهاب".

وتعليقًا، على حصد فريق بايرن ميونخ الألماني، لقب دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 1-0، قال "الإبراشى":" الألمان ملهمش أمان والمصريين لا يتعاطفون مع باريس سان جيرمان"، مشيرًا إلى أن قطر تستخدم النادى فى أجندتها التخريبية.

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