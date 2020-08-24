مصطفى محمد يوجه رسالة لمنتقديه

داعب الإعلامي وائل الإبراشى، مهاجم نادى الزمالك مصطفى محمد، على الهواء خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" بالتليفزيون المصرى، قائلًا: "أنا أهلاوى وفيه أهلاوية كتير بيحبوك يا مصطفى"، فرد "محمد"، قائلًا:"أنا بحبهم كمان وده شرف ليا".وأضاف مصطفى محمد، أنه سعيد بالأداء المتميز الذى ظهر به أمس خلال مباراة القمة، مشددًا على أن كل ما يشغله فى أرض الملعب هو الأداء الجيد، دون النظر لعدد الأهداف التى يحرزها.ووجه "مصطفى محمد"، رسالة إلى منتقديه قال خلالها: "أنا عارف أن انتقادكم ده من أجل ثقتكم بى وأن شاء الله هكون على قدر المسئولية".