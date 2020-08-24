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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب تسجل 1537 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:11 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1537 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1303 حالات شفاء، و30 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ المرابط، في تصريح صحفي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 52349 إصابة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 36343، أي بمعدل تعاف يبلغ 69،4%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 888 حالة، بمعدل فتك يبلغ 1،7%.

وختم المرابط قائلًا: «إن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليًا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 166 حالة، 31 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراق».

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة تجاوز 50 ألفًا.

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