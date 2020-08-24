العثور على طفل حديث الولادة ملقى بمدخل عقار بطنطا

عثر أحد المواطنين بمدينة طنطا على طفل رضيع حديث الولادة ملقى داخل مدخل أحد العقارات بمنطقة سبرباي، أثناء دخوله للمنزل عقب صلاة العشاء.وتلقت مديرية أمن الغربية بلاغًا من أحد المواطنين مقيم بحارة الصحابة، بمنطقة سبرباي، بدائرة قسم أول طنطا، مفاده العثور على طفل حديث الولادة ملقى داخل مدخل العقار محل سكنه، خلال عودته عقب صلاة العشاء مساء أمس الأحد.وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل ذكر ويرتدي ملابسه كاملة، ومعه بعض المستلزمات الخاصة به، وتم نقله لمستشفى المنشاوي العام، وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكب الواقعة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.